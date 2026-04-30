Oltre i fossili | 53 governi sfidano l’economia della crisi

La prima Conferenza internazionale dedicata all’eliminazione dei combustibili fossili si è conclusa con una sessione plenaria che ha visto la partecipazione di rappresentanti di oltre 50 governi e di vari settori coinvolti. Durante l'incontro sono stati discussi gli impegni e le strategie per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, affrontando le sfide economiche legate alla transizione energetica. L’evento ha riunito figure di spicco da diversi paesi, con lo scopo di promuovere azioni concrete in ambito ambientale.

La prima Conferenza internazionale per l’eliminazione dei combustibili fossili si conclude con la plenaria che riunisce rappresentanti di governi e settori coinvolti nei lavori. La ministra colombiana Irene Vélez Torres ricorda come il movimento per “un altro mondo possibile” abbia aperto un orizzonte già negli anni Duemila. Oggi, grazie alla volontà politica espressa, affermiamo che quel mondo è possibile e si trova oltre i combustibili fossili. I 53 governi presenti rappresentano circa un terzo del consumo globale di petrolio e del PIL mondiale, evidenziando il peso politico ed economico della coalizione. La conferenza sarà ricordata per aver affrontato una sfida storica: superare un’economia fondata su distruzione e conflitto, dando priorità a vita, sicurezza e sovranità.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Oltre i fossili: 53 governi sfidano l’economia della crisi Notizie correlate Addio ai fossili: il piano di 60 governi per l’indipendenza energetica? Cosa sapere Sessanta governi si riuniscono a Santa Marta dal 24 al 29 aprile 2026. Leggi anche: Von der Leyen: Crisi Medio Oriente, monito sui combustibili fossili e urgenza della transizione energetica Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Dai territori al mondo: la spinta di Santa Marta; L’inerzia ha un prezzo: 53 miliardi di euro usciti dall’Italia nel solo 2025 per importare combustibili fossili; Santa Marta, una conferenza contro le fonti fossili; Clima, Italia ferma: 53 miliardi spesi per fossili e rinnovabili in calo. Clima 2025: Italia ferma, 53 miliardi spesi per fossili e rinnovabili in caloClima 2025: Italia ferma, 53 miliardi spesi per fossili e rinnovabili in calo, il rapporto pubblicato da Italy for Climate ... ecodallecitta.it SERIE D | Il club per ora non replica all’azione avviata oltre Stretto mentre la squadra è totalmente concentrata sulla sfida di domenica da vincere contro il Milazzo - facebook.com facebook Contributo affitto, in arrivo un nuovo bando da oltre 5 milioni di euro. Ma le famiglie aspettano gli arretrati ift.tt/iXeZGMt x.com