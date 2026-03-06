Von der Leyen | Crisi Medio Oriente monito sui combustibili fossili e urgenza della transizione energetica

La presidente della Commissione europea ha commentato la crisi in Medio Oriente, sottolineando l'importanza di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e accelerare la transizione energetica. Ha evidenziato la necessità di adottare politiche più sostenibili e di investire in fonti rinnovabili per garantire un futuro energetico più sicuro. La sua dichiarazione arriva in un momento di tensione internazionale e di discussioni sulla sicurezza energetica globale.