Addio ai fossili | il piano di 60 governi per l’indipendenza energetica

Sessanta governi si sono incontrati a Santa Marta tra il 24 e il 29 aprile 2026 per discutere un piano comune volto a eliminare i sussidi ai combustibili fossili. L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre la dipendenza energetica dai carburanti tradizionali e promuovere alternative più sostenibili. La riunione ha coinvolto rappresentanti di numerosi paesi, con l’intento di coordinare strategie di transizione energetica a livello internazionale.

? Cosa sapere Sessanta governi si riuniscono a Santa Marta dal 24 al 29 aprile 2026.. Il vertice mira a riformare i sussidi fossili per ridurre la vulnerabilità energetica globale.. Sessanta governi si riuniscono a Santa Marta dal 24 al 29 aprile 2026 per definire le strategie di uscita dai combustibili fossili, in un momento in cui il conflitto con l’Iran spinge i prezzi dell’energia verso l’alto. La scelta della città colombiana, uno dei principali centri per l’esportazione di carbone nei Caraibi, segna una rottura netta con il modello delle COP, dove il consenso tra quasi 200 nazioni viene spesso paralizzato dai poteri di veto di giganti come l’Arabia Saudita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio ai fossili: il piano di 60 governi per l’indipendenza energetica Notizie correlate Addio ai boschi come li conosciamo: l’allarme dello studio tedesco sul clima mentre Berlino rilancia le caldaie fossiliSchemi matematici messi a punto dall’Università Tecnica di Monaco di Baviera (TUM) mostrano che, per effetto dell’aumento della temperatura, le... Addio ai fossili, in Colombia la conferenza che l’Onu non ha saputo fare: 56 Paesi presenti tra cui l’ItaliaSanta Marta, nel quinto paese al mondo per produzione di carbone, ospita la prima conferenza internazionale dedicata all’uscita dai combustibili... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: A Santa Marta per dire addio alle fonti fossili ai tempi della crisi energetica; Santa Marta, il vertice per dire addio ai fossili (e per chi si è rotto delle COP); Da Santa Marta una roadmap per dire addio ai combustibili fossili; Addio ai fossili, in Colombia la conferenza che l’Onu non ha saputo fare: 56 Paesi presenti tra cui l’Italia. Addio ai fossili, in Colombia la conferenza che l’Onu non ha saputo fare: 56 Paesi presenti tra cui l’ItaliaA Santa Marta, cinquantasei paesi tracciano la roadmap per uscire dai fossili. L'Italia ci arriva in sordina, col carbone al 2038 ... lanotiziagiornale.it L’era dei combustibili fossili sta per finire? Il futuro dell’umanità si gioca al summit internazionale in ColombiaLa prima conferenza globale sui fossili si tiene a Santa Marta, hub carbonifero. L'Italia c'è, ma i suoi piani energetici vanno altrove ... greenme.it Calciomercato #Milan, #Aké possibilità concreta. @FabrizioRomano: "Sta valutando l'addio al #ManchesterCity" #SempreMilan #SerieA x.com Petrolio, Emirati addio all’Opec: che succede al prezzo della benzina #economia #benzina #oil #dubai #Usa - facebook.com facebook