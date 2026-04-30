Oltre i chatbot | il potere invisibile che mappa e controlla il mondo

Negli ultimi tempi si parla sempre più di tecnologie avanzate che operano dietro le quinte, come i software utilizzati da agenzie di intelligence e militari. Una società ha registrato un incremento del 370% in borsa, grazie alla gestione di enormi quantità di dati per clienti come alleati NATO e agenzie di intelligence. Tra le sue applicazioni, ci sono strumenti che automatizzano la scelta di obiettivi e il monitoraggio delle popolazioni.

? Cosa sapere Palantir registra un aumento del 370% in borsa gestendo dati per agenzie NATO e CIA.. Il software Gotham automatizza la selezione di obiettivi militari e il controllo delle popolazioni.. Mentre l’opinione pubblica si concentra sulla capacità di chatbot come Gemini o ChatGPT di redigere compiti scolastici o generare immagini surreali di felini con occhi sproporzionati, il vero potere dell’intelligenza artificiale si sta consolidando attorno a infrastrutture di controllo che ridefiniscono la sovranità globale. Il fulcro di questa trasformazione è Palantir, un’azienda che ha il proprio valore in borsa crescere del 370% grazie alla gestione di dati sensibili e alla capacità di trasformare ogni nostra traccia digitale in un tassello di una mappa predittiva e operativa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oltre i chatbot: il potere invisibile che mappa e controlla il mondo L'impero Invisibile di Raffaele Imperiale (Broker della CAMORRA) Notizie correlate Leggi anche: Chi controlla i modelli di Ai controlla il futuro: entro sette anni, il mondo come lo conosciamo sarà cambiato Leggi anche: Oltre 11.000 data center nel mondo, ma il potere è concentrato in 7 Paesi: ecco chi domina il cloud Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Spesa IT globale oltre i 6mila miliardi nel 2026: l’AI traina la crescita; Minori e chatbot, proposta di legge per limitare i legami emotivi: stop alla memoria oltre 5 giorni; DA QUI, AI – L’uomo oltre l’algoritmo: A Legnano uno spettacolo per riflettere sull'Intelligenza Artificiale; Il divario di fiducia frena l’Agentic AI: per oltre metà delle aziende italiane il nodo sono i dati affidabili. Minori e chatbot, proposta di legge per limitare i legami emotivi: stop alla memoria oltre 5 giorniUna legge per raffreddare il legame tra adolescenti e intelligenza artificiale È questa l’idea al centro della proposta presentata alla Camera dalla deputata di Azione Giulia Pastorella, che punta a ... ilmetropolitano.it Chatbot IA falliscono nella diagnosi precoce: errori oltre l’80 per cento nei casi clinici inizialiDiagnosi mediche con chatbot AI: cosa rivela il nuovo studio Usa I chatbot basati su intelligenza artificiale sbagliano oltre l’80% delle diagnosi ini ... assodigitale.it "IL DIAVOLO VESTE PRADA 2" DEBUTTA IN ITALIA CON OLTRE 2,7 MILIONI DI EURO, MIGLIOR ESORDIO DELL'ANNO E 11° DI TUTTI I TEMPI. "MICHAEL" TIENE CON QUASI 600 MILA EURO. GIORNATA MEMORABILE. LA TOP TEN DI IERI, MERCOLE - facebook.com facebook Contributo affitto, in arrivo un nuovo bando da oltre 5 milioni di euro. Ma le famiglie aspettano gli arretrati ift.tt/iXeZGMt x.com