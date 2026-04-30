Oltre i chatbot | il potere invisibile che mappa e controlla il mondo

Da ameve.eu 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi si parla sempre più di tecnologie avanzate che operano dietro le quinte, come i software utilizzati da agenzie di intelligence e militari. Una società ha registrato un incremento del 370% in borsa, grazie alla gestione di enormi quantità di dati per clienti come alleati NATO e agenzie di intelligence. Tra le sue applicazioni, ci sono strumenti che automatizzano la scelta di obiettivi e il monitoraggio delle popolazioni.

? Cosa sapere Palantir registra un aumento del 370% in borsa gestendo dati per agenzie NATO e CIA.. Il software Gotham automatizza la selezione di obiettivi militari e il controllo delle popolazioni.. Mentre l’opinione pubblica si concentra sulla capacità di chatbot come Gemini o ChatGPT di redigere compiti scolastici o generare immagini surreali di felini con occhi sproporzionati, il vero potere dell’intelligenza artificiale si sta consolidando attorno a infrastrutture di controllo che ridefiniscono la sovranità globale. Il fulcro di questa trasformazione è Palantir, un’azienda che ha il proprio valore in borsa crescere del 370% grazie alla gestione di dati sensibili e alla capacità di trasformare ogni nostra traccia digitale in un tassello di una mappa predittiva e operativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

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L'impero Invisibile di Raffaele Imperiale (Broker della CAMORRA)

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