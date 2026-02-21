Oltre 11.000 data center nel mondo ma il potere è concentrato in 7 Paesi | ecco chi domina il cloud

Una ricerca rivela che più di 11.000 data center operano in tutto il mondo, ma il controllo del cloud rimane concentrato in sette nazioni. La maggior parte di queste strutture si trova negli Stati Uniti e in Cina, dove aziende e governi investono miliardi di dollari. Questa distribuzione influisce sulla disponibilità e sulla sicurezza dei dati globali. La presenza di grandi infrastrutture in pochi paesi determina come e dove vengono archiviati i dati degli utenti.

Il cloud non è immateriale: nel mondo esistono oltre 11.000 data center, concentrati soprattutto in pochi Paesi. Questa geografia invisibile decide prezzi, sicurezza e potere digitale. Dagli Stati Uniti all’Europa del Nord fino all’Asia: la classifica dei sette hub globali dell’infrastruttura digitale e perché la concentrazione del cloud è una questione energetica, finanziaria e geopolitica. Il grande equivoco del cloud: non è una nuvola, è un’infrastruttura. Per anni abbiamo raccontato Internet come qualcosa di leggero, quasi etereo. Ma la realtà è l’opposto: il cloud è una delle infrastrutture più fisiche, energivore e capital intensive della storia recente.🔗 Leggi su Quifinanza.it

La Cina accende il supercomputer lungo 2.000 chilometri, il data center più grande al mondoLa Cina ha attivato il più grande data center al mondo, una rete di calcolo distribuito lunga 2.

Alibaba Cloud costruisce il data center dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina con tecnologia digitale avanzataAlibaba Cloud sta costruendo un grande data center nel centro di Milano, dentro il MiCo, per supportare i Giochi Olimpici del 2026.

