Donna di 87 anni scopre la truffa in atto chiama il vicino di casa e fa arrestare due malviventi

Una donna di 87 anni ha scoperto di essere vittima di una truffa e ha chiamato il vicino di casa. Grazie alla sua segnalazione, sono stati arrestati due uomini accusati di aver tentato di ingannarla. Le forze dell’ordine hanno confermato l’arresto e il sequestro di alcuni oggetti ritenuti collegati all’episodio. L’episodio si inserisce in un quadro di crescente attenzione alle truffe rivolte agli anziani.

Il mondo delle truffe è in continua ascesa, ma giorno per giorno la popolazione, compresa la più anziana, inizia a ribellarsi a persone senza scrupoli che con l'inganno provano a violare l'intimità e gli affetti più cari di persone indifese. A seguito di numerose segnalazioni giunte il 22 aprile.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate “Sta picchiando mamma”: figlia minorenne chiama il 112 e fa arrestare il papà. La donna subiva abusi da 18 anniI Carabinieri di Misterbianco (Catania) sono intervenuti in un'abitazione dopo aver ricevuto la chiamata di una minorenne che ha chiesto aiuto al 112... Leggi anche: Fallisce la truffa del “finto nipote”, anziana smaschera due malviventi e chiama i Carabinieri Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Non ce l’ha fatta la donna di 87 anni investita a Origgio; Cagliari, donna muore dopo un volo dal terzo piano: indagato per omicidio il pensionato che la ospitava; Imbocca contromano la rotonda, una 87enne causa un frontale a Mediglia; Cagliari, donna precipita dal terzo piano e muore: indagato l'87enne che la ospitava. Cade in casa e resta bloccata, donna di 87 anni soccorsa in una pozza di sangueI vigili del fuoco con l'autoscala entrano da una finestra al terzo piano per aprire la porta ai sanitari. L'anziana non rispondeva, l'allarme lanciato da una conoscente ... latinaoggi.eu Donna giù dal terzo piano, nei guai un nonno di 87 anniSul posto sono intervenuti i carabinieri, mentre gli accertamenti sono stati affidati anche ai militari del RIS ... ilfattovesuviano.it Sono una donna di 49 anni cerco amicizie femminili che sono sole dai 50-70 anni ,per aperitivi, camminate, chiacchiere tra persone che hanno voglia di conoscersi e scambiarsi idee,passioni , ma sentire soprattutto la vicinanza di qualcuno, perché essere soli - facebook.com facebook Prelievo di un fegato effettuato al Goretti, donato da una donna di 69 anni x.com