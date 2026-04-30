“Più che alla Del Piero, i gol di Olise sono alla Politano”, parola di Fabio Capello. Le parole dell’ex allenatore, tra le altre di Milan e Juventus, nel prepartita di Champions a Sky Sport, sono diventate virali. Capello ha argomentato dicendo che l’esterno del Napoli “rientra dalla sinistra e calcia, mentre Alex lo faceva dalla destra”, ammettendo di non avere dubbi: “Quelli di Olise sono gol alla Politano”. Non solo in studio, le parole di Capello non sono passate inosservate sul web, infiammando immediatamente i social. Capello ha provocato sconcerto negli appassionati di calcio di mezzo mondo, che si sono riversati su X con...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Olise, gol alla Politano": la frase di Capello è già cult. E il Napoli risponde su TikTok

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Capello sorprende: «Olise alla Del Piero? A me ricorda più Politano»di Redazione JuventusNews24Capello sorprende: «Olise alla Del Piero? A me ricorda più Politano».

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Temi più discussi: La frase di Capello che sorprende tutti: Olise alla Del Piero? A me ricorda Politano; Olise segna un gol alla Politano: Capello esalta l’esterno del Napoli; Psg-Bayern, Capello e quella frase su Olise: Fa i goal alla Politano; Dai gol 'alla Del Piero' a quelli...'alla Politano'! Capello fa un paragone imbarazzante, la faccia dell'ex Juve dice tutto.

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Fabio Capello a Sky dopo lo show di PSG-Bayern 5-4: "I gol di Olise a rientrare... Alla Politano. Sì, lui con il Napoli quando rientra anche lui va così, Del Piero era dall'altra parte. Quelli sono i gol alla Alex, questi sono i gol alla Politano" - facebook.com facebook

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