Olise come Politano il paragone a sorpresa che riguarda il Napoli

Durante il prepartita di PSG-Bayern Monaco in Champions League, è stato fatto un paragone tra Michael Olise e Matteo Politano, sottolineando come entrambi abbiano segnato in modo simile. Tuttavia, Fabio Capello ha precisato che il confronto riguarda il modo di segnare di Olise e Politano, distinguendoli dal profilo di Alessandro Del Piero, precisando che si tratta di un paragone tra due calciatori che giocano in ruoli e stili diversi.

Michael Olise segna come Matteo Politano, non come Alessandro Del Piero. Fabio Capello smonta il paragone circolato in diretta Sky Sport durante il prepartita di PSG-Bayern Monaco di Champions League, tracciando una linea netta tra il talento bavarese e la bandiera juventina. Olise e Politano: il tiro a giro che accomuna. La meccanica del gol è identica. Olise rientra sul sinistro e calcia a giro dal vertice dell’area, esattamente come fa l’attaccante azzurro. Capello individua questa similitudine tecnica durante il commento televisivo, sottolineando come entrambi i giocatori utilizzino lo stesso schema offensivo. Del Piero, al contrario, rientrava da destra e concludeva con il piede destro, un’impostazione tattica completamente diversa.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Olise come Politano”, il paragone a sorpresa che riguarda il Napoli Notizie correlate Napoli, la scelta a sorpresa di Conte: riguarda gli allenamentiAntonio Conte modifica il programma di allenamenti al Napoli: dopo le doppie sedute, gli azzurri avranno tre giorni di pausa prima della ripresa... Capello sorprende: «Olise alla Del Piero? A me ricorda più Politano»di Redazione JuventusNews24Capello sorprende: «Olise alla Del Piero? A me ricorda più Politano». Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Secondo Conte il problema non è come comunica, ma come viene ascoltato; Il Napoli poteva attaccare per giorni, non c'era lucidità per vedere gli spazi; Lukaku di nuovo in Belgio trascorre del tempo con suo figlio: ecco dov’è stato ieri | FOTO CN24; Una semifinale di Champions League sarà in chiaro su TV8?. Capello: Olise come Del Piero? A me ricorda più PolitanoNegli studi di Sky Sport, nel prepartita di Paris Saint-Germain-Bayern Monaco, si è acceso il dibattito sui gol di Michael Olise, spesso accostati alle celebri conclusioni a giro di ... tuttojuve.com Olise come Del Piero? Capello non è d'accordo: I suoi gol sono come quelli di PolitanoGol alla Del Piero o gol alla Olise? Negli studi di Sky, nel prepartita di PSG-Bayern Monaco, si è parlato delle reti del talento del Bayern, accostate. tuttomercatoweb.com Parole al miele di Del Piero per Olise - facebook.com facebook È una partita da incorniciare quella tra PSG e Bayern: Kane, Olise, Neves e Kvara aprono le danze nel primo tempo Nella ripresa ancora Kvaratskhelia, Dembele, Upamecano e Luis Diaz danno spettacolo e regalano una semifinale d’andata senza senso x.com