Capello sorprende | Olise alla Del Piero? A me ricorda più Politano

L'ex allenatore ha commentato le caratteristiche di un giocatore del Bayern Monaco, paragonandolo a due noti calciatori italiani. Ha affermato che, tra le somiglianze, quello che gli ricorda di più è un attaccante attualmente in Serie A, piuttosto che un'icona del passato. Le sue parole hanno attirato l'attenzione sui diversi aspetti tecnici e sul ruolo del giocatore in questione.

. Le dichiarazioni dell’ex tecnico sul fuoriclasse del Bayern Monaco. Il dibattito negli studi di Sky Sport, durante il prepartita di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, ha toccato le corde della nostalgia calcistica italiana. Al centro del confronto le prodezze di Michael Olise, il cui stile realizzativo è stato spesso paragonato all’iconico “ gol alla Del Piero “, caratterizzato dalla traiettoria a giro dal vertice dell’area destinata all’incrocio dei pali. ULTIMISSIME JUVE LIVE: le principali notizie di giornata Tuttavia, Fabio Capello ha prontamente smontato la suggestione, focalizzandosi su una questione di pura dinamica tecnica e posizionamento in campo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Capello sorprende: «Olise alla Del Piero? A me ricorda più Politano» Notizie correlate Marchisio ammette: «Mi sorprende non vedere Del Piero oggi in società». Poi parla di un suo possibile ritorno alla Juventusdi Angelo CiarlettaClaudio Marchisio ha parlato della mancata presenza di Del Piero nella dirigenza bianconera e di un suo possibile ritorno alla... Del Piero risponde a Sala: «Mi sorprende che si occupi di me, ma apprezzo l'attenzione»Un intervento pubblico di una leggenda del calcio offre una chiave di lettura sull’episodio tra Inter e Juventus, concentrandosi su responsabilità,... Panoramica sull’argomento Capello: Olise come Del Piero? A me ricorda più PolitanoNegli studi di Sky Sport, nel prepartita di Paris Saint-Germain-Bayern Monaco, si è acceso il dibattito sui gol di Michael Olise, spesso accostati alle celebri conclusioni a giro di ... tuttojuve.com Del Piero e Capello: Olise e Neuer i migliori al BernabeuPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it