Olio di Terracina trionfa al Premio Biol | l’oro biologico è qui

L'olio biologico di Terracina si è aggiudicato il Premio Biol 2026 durante la cerimonia tenutasi nella sala Cavour a Roma. La 31ª edizione del riconoscimento internazionale ha visto la partecipazione di 504 etichette provenienti da 17 Paesi diversi. La vittoria testimonia il successo di questa produzione locale nel contesto di una competizione di livello globale.

? Cosa sapere L'olio Superbo di Terracina vince il Premio Biol 2026 nella sala Cavour a Roma.. La 31ª edizione internazionale coinvolge 504 etichette provenienti da 17 Paesi diversi.. La sala Cavour del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste a Roma ha sancito il trionfo di Americo Quattrociocchi con l’assegnazione del massimo riconoscimento per l’olio Superbo di Terracina, vincitore del Premio Biol 2026. La cerimonia conclusiva della 31ª edizione del Premio Internazionale Biol ha segnato un punto di svolta per la filiera dell’extravergine biologico, trasformando una competizione tecnica in una dichiarazione di valore agricolo e territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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