Olio toscano d’oro | blend aretino trionfa al NYIOOC 2026!

L’olio toscano d’oro, prodotto da Villa La Ripa nelle colline del Chianti ad Arezzo, ha vinto la Medaglia d’Oro al NYIOOC 2026. La causa risiede nella qualità superiore delle olive raccolte a mano e nella spremitura a freddo. Il riconoscimento internazionale premia l’attenzione alla tradizione e all’artigianalità della produzione. La vittoria porta i produttori locali a puntare ancora di più sulla qualità e sulla valorizzazione del territorio. La premiazione si è svolta a New York.

L’Oro di Antria: Un Olio Aretino Conquista il Mondo. Un olio extravergine di oliva prodotto da Villa La Ripa, situata nelle colline del Chianti ad Arezzo, ha ottenuto la prestigiosa Medaglia d’Oro al NYIOOC World Olive Oil Competition 2026, confermando l’eccellenza dell’olio d’oliva toscano su scala globale. Questo riconoscimento proietta il territorio di Antria e l’intera regione sotto i riflettori dell’alta gastronomia internazionale, celebrando un prodotto che unisce tradizione, innovazione e un profondo legame con il territorio. Le colline intorno ad Arezzo, in Toscana, sono ora associate a un’eccellenza agroalimentare riconosciuta a livello globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Giubileo della Speranza: le celebrazioni conclusive. Il calendario aretino e toscano

Concorso Mastro d’oro 2026: premiato anche un olio di PoggiofioritoÈ terminata da poco l’ottava edizione del concorso Mastro d’oro 2026, il principale evento dedicato a trovare il miglior olio extravergine d’Italia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Non solo vino e olio, le birre della Toscana da medaglia. In 2 vincono l'oro, poi 2 argenti e 4 bronzi. Ecco quali sono; L’olio D’Uliva di Vetulonia primeggia a New York; Vin Santo: produzione, mercato e segreti dell’oro liquido toscano.

Olio, l’oro verde di Prato: Un vero tesoro toscanoDalle colline un prodotto che racconta la passione e la tradizione di un intero territorio . Elemento di eccellenza, buono per la salute frutto del lavoro di famiglie e aziende locali. La Toscana, ... lanazione.it

L’oro verde di Toscana: la qualità dell’olio è eccellente ma la resa è bassa e i costi altiFirenze, 2 dicembre 2024 – La campagna olearia 2024 in Toscana sarà ricordata per la qualità eccellente dell’olio, ma anche per le difficoltà legate alle rese basse e ai costi elevati. Le aspettative ... lanazione.it

Focaccia genovese vs Pane toscano! Una ti coccola con olio e crosticina, l'altro, senza sale, esalta ogni condimento. Chi vince oggi Vota nei commenti! - facebook.com facebook