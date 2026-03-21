Premio Biol i verdetti | le produzioni di Bari nella Top 10 dei migliori oli biologici al mondo

Ieri nel Salone San Nicola della Camera di Commercio di Bari sono stati annunciati i risultati del Premio Biol, con le produzioni della città che si sono classificate tra le prime dieci a livello mondiale per qualità degli oli biologici. Le aziende locali hanno ottenuto riconoscimenti ufficiali, confermando il ruolo di Bari come centro di eccellenza nell’olivicoltura biologica. La cerimonia ha attirato numerosi operatori del settore e rappresentanti istituzionali.

Il cuore pulsante dell’olivicoltura biologica mondiale ha battuto ieri nel Salone San Nicola della Camera di Commercio di Bari. La 31ª edizione del Premio Internazionale Biol, l’evento nato in Puglia che ogni anno mette a confronto le migliori etichette del pianeta, ha emesso i suoi verdetti. E se il gradino più alto del podio parla laziale, la Terra di Bari conferma il suo ruolo di protagonista assoluta nel firmamento dell'olio di qualità. Nonostante una concorrenza agguerrita (504 oli in gara da 17 Paesi), le aziende della provincia di Bari hanno strappato applausi e riconoscimenti pesanti. A brillare nella prestigiosa Top Ten mondiale è l’azienda agricola De Carlo di Bitritto, che con la sua Tenuta Arcamone (Dop Terra di Bari - Bitonto) si conferma tra i dieci migliori oli extravergine biologici al mondo. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Open Fiber entra nella top 10 delle migliori aziende in cui lavorare in Italia e vince anche un premio specialeL’ingresso nella top 10 della classifica “Best Workplaces Italia 2026” di Great Place to Work Italia e il premio speciale “Sustainable Workforce... Leggi anche: Nella classifica dei migliori formaggi al mondo ci sono 4 italiani Contenuti utili per approfondire Premio Biol Temi più discussi: Premio Biol, i verdetti: le produzioni di Bari nella Top 10 dei migliori oli biologici al mondo; Bari – PROCLAMAZIONE VINCITORI PREMIO INTERNAZIONALE BIOL 2026; Premio Internazionale Biol 2026: proclamati i migliori oli EVO al mondo; Premio Internazionale Biol 2026: l’extravergine Superbo è il migliore del mondo. Il Premio Internazionale Biol porta a Bari 504 oli biologici da 17 Paesi – AGGIORNAMENTOQualità, salute, economia: il valore del Bio mondiale Bari ospita la 31ª edizione del Premio Internazionale Biol, la più importante manifestazione nel settore dell’olio extravergine di oliva da produz ... ambienteambienti.com Premio Internazionale Biol 2026: l’extravergine Superbo è il migliore del mondoBARI – È Superbo, dell’azienda Americo Quattrociocchi di Terracina (Latina), l’extravergine di oliva biologico migliore del mondo, secondo la giuria internazionale del Premio Internazionale Biol 2026. giornaledipuglia.com Biol 2026, il migliore olio evo biologico del mondo è 'Superbo' di Latina. Decretati a Bari i vincitori del premio internazionale #ANSA x.com Bari, premio Biol per decretare il miglior evo bio del mondo: a sfidarsi 504 produttori di olio d'oliva provenienti da tutto il mondo #bari #attualità #biol #premio #olio facebook