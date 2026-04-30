olindo romano a le iene

Stasera, giovedì 30 aprile, su Italia 1 va in onda un nuovo episodio di Le Iene condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. Tra gli ospiti ci sono i The Kolors, Giulia Innocenzi e Giampaolo Morelli. La trasmissione, trasmessa in prima serata, presenta interviste e servizi su vari temi di attualità.

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Strage di Erba, l'intervista esclusiva a Olindo Romano - Cinque Minuti 16/04/2026

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Abbiamo intervistato, a distanza di 8 anni, Olindo Romano nel carcere di Opera. Domani sera, giovedì 30 aprile, ve lo mostreremo insieme ad alcune rivelazioni potenzialmente clamorose su cosa successe la sera della Strage #LeIene - facebook.com facebook

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