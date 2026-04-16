Dopo quasi vent’anni, Olindo Romano ha ripercorso le circostanze del delitto di Erba, rivelando che le sue confessioni furono ottenute sotto costrizione. Dalle celle del carcere di Opera, ha commentato le dichiarazioni rilasciate in passato, riportando nuovi particolari sulla notte in cui furono uccise quattro persone in via Diaz. La sua ricostruzione si inserisce nel procedimento giudiziario che si è protratto per molti anni.

Dalle mura del carcere di Opera, a quasi due decenni di distanza da quella notte di sangue in via Diaz, Olindo Romano ha riaperto il fronte delle dichiarazioni sulla dinamica del delitto di Erba. Durante un confronto televisivo con Bruno Vespa, l’uomo di 64 anni ha messo in discussione la validità delle confessioni ottenute nel 2006, sostenendo che le ammissioni di colpa furono il risultato di pressioni esterne e di una gestione giudiziaria e investigativa che avrebbe deviato dal vero. Le ombre sulla ricostruzione del 11 dicembre 2006. Il quadro dei fatti che portò alla morte di Raffaella Castagna, del piccolo Youssef Marzouk di soli due anni, di Paola Galli di 57 anni e della vicina Valeria Cherubini, 55, è stato oggi scosso dalle nuove versioni fornite da Romano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Delitto di Erba: Olindo Romano shock, «Le confessioni furono estorte»

Notizie correlate

Olindo Romano intervistato sulla strage di Erba: “Prova del sangue sul battitacco creata dai carabinieri”Olindo Romano è stato intervistato da Bruno Vespa in esclusiva per la trasmissione Cinque Minuti in onda su Rai1.

Strage di Erba, dallo scontrino di Rosa Bazzi e Olindo Romano al McDonald's alle foto: tutti i dubbiLe Iene insistono sulla pista alternativa della strage di Erba, uno dei fatti di cronaca più violenti dell’Italia della Seconda Repubblica.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Una colossale ingiustizia: la clamorosa mossa di Tarfusser per riaprire il caso di Rosa e Olindo; Le Iene presentano Inside stasera su Italia 1, la strage di Elba: Colpevoli davvero?; Olindo Romano e Rosa Bazzi oggi. Ecco dove sono e cosa fanno; Garlasco, la bicicletta non è quella di Stasi, poi il dubbio sui tempi dell'omicidio.

Strage di Erba, Olindo Romano intervistato da Bruno Vespa | Video Non sono un efferato assassinoStrage di Erba, Olindo Romano è stato intervistato da Bruno Vespa, intervista che sarà mandata in onda questa sera da Porta a Porta ... ilsussidiario.net

Strage di Erba, Olindo Romano e Rosa Bazzi colpevoli davvero? | Le rivelazioni dopo l’esposto di TarfusserStrage di Erba a Le Iene Inside con novità, rivelazioni e testimonianze che alimentano i dubbi sulla colpevolezza di Olindo Romano e Rosa Bazzi ... ilsussidiario.net

A vent'anni dal delitto di Erba, Olindo Romano continua a sostenere l'innocenza sua e di sua moglie Rosa Bazzi facebook

Strage di Erba, le nuove piste choc delle Iene x.com