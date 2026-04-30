Oleodotti e rotte lunghe | le alternative allo Stretto di Hormuz Ma nessuna pipeline sostituirà il mare

Negli ultimi anni si sono proposte diverse alternative alle rotte attraverso lo Stretto di Hormuz, come oleodotti e percorsi terrestri più lunghi. Tuttavia, gli esperti ricordano che nessuna di queste soluzioni può davvero sostituire le rotte marittime, considerate ancora le più efficienti e sicure per il trasporto di petrolio e gas. La questione rimane centrale per le dinamiche energetiche e le tensioni geopolitiche nella regione.

Roma, 30 aprile 2026 – La prima verità economica è che i colli di bottiglia non si sostituiscono davvero. Si aggirano, si compensano, si assicurano, si finanziano a costi più alti. Ma quando un passaggio come Hormuz, Suez, Bab el-Mandeb, Malacca o Panama si inceppa, la globalizzazione perde la sua promessa fondamentale: consegnare merci, energia e materie prime nel tempo previsto e al prezzo previsto. Le alternative esistono, ma quasi mai hanno la stessa capacità, la stessa rapidità e la stessa efficienza. Per questo il tema non è più soltanto militare o geopolitico: è diventato una variabile macroeconomica, con effetti su inflazione, margini industriali, bollette, carburanti e crescita.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Oleodotti e rotte lunghe: le alternative allo Stretto di Hormuz. Ma nessuna pipeline sostituirà il mare Notizie correlate Stretto di Hormuz, congestionate anche le rotte alternative. I problemi della logistica industriale ricadono sulle filiereNon solo il traffico petrolifero, in Medio Oriente la situazione resta fortemente critica anche sul fronte della logistica industriale: le principali... Leggi anche: Hormuz, ecco chi guadagna dalla chiusura dello Stretto (e come aggira il blocco tra oleodotti e porti) Contenuti e approfondimenti Oleodotti e rotte lunghe: le alternative allo Stretto di Hormuz. Ma nessuna pipeline sostituirà il mareChance per il petrolio, il problema principale è il trasporto di gas. La lezione per l’Europa: la sicurezza economica passa dalla parola ridondanza: più vie, terminali, più scorte, più fornitori ... quotidiano.net Energia, lo scoglio insuperabile di Hormuz: perché petrolio e GNL rischiano il blocco totaleStretto di Hormuz sicurezza energetica Se per il greggio esistono parziali vie alternative via terra, il commercio mondiale ... energiaoltre.it