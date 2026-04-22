Stretto di Hormuz congestionate anche le rotte alternative I problemi della logistica industriale ricadono sulle filiere

Le rotte marittime nel tratto di mare dello Stretto di Hormuz sono ancora congestionate, e anche le vie alternative risultano molto trafficate. La situazione influisce sulle filiere di approvvigionamento industriale, creando ritardi e difficoltà di logistica. La crisi nel settore marittimo riguarda non solo il trasporto di petrolio, ma anche altre merci che attraversano la regione. In questo scenario, le rotte commerciali sono sotto pressione, con ripercussioni sulle consegne globali.

Non solo il traffico petrolifero, in Medio Oriente la situazione resta fortemente critica anche sul fronte della logistica industriale: le principali rotte alternative allo Stretto di Hormuz, attivate nelle scorse settimane per gestire l’emergenza, sono congestionate, generando un effetto imbuto sull’intera supply chain. A segnalare le difficoltà, relative al traffico cargo, Valentina Mellano, ceo di Nord Ovest spa, realtà che opera proprio nella logistica e nelle spedizioni nazionali e internazionali. Quasi impossibile raggiungere i mercati degli Emirati. I mercati degli Emirati, quindi, considerando che “nessun armatore ha ripreso a transitare nello Stretto di Hormuz”, restano interessati ai flussi in ingresso, “ma raggiungerli è estremamente difficile se non impossibile”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stretto di Hormuz, congestionate anche le rotte alternative. I problemi della logistica industriale ricadono sulle filiere Notizie correlate Blocco delle rotte nello stretto di Hormuz, problemi per l'export ferrarese di foraggiIl blocco delle rotte sullo stretto di Hormuz, punto strategico anche per l’export dell’erba medica disidratata europea, con il nostro Paese secondo... Le guerre ricadono anche sulle tasche dei napoletani: "Fino a 600 euro di rincari a famiglia”Secondo Confesercenti la crisi internazionale rischia di pesare su famiglie e imprese campane. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Hormuz chiuso (di nuovo), le ultime ore nello Stretto: il blocco navale Usa, l'inversione a U delle petroliere, il dietrofront di Teheran; L'Iran riapre lo Stretto di Hormuz, verso l'accordo con gli Stati Uniti -La giornata del 17 aprile; Stretto di Hormuz, la minaccia invisibile: come le mine iraniane possono strangolare il commercio globale; Per la fauna marina nello stretto di Hormuz non c'è tregua dalla guerra. Mappe utili per capire come va davvero nello stretto di HormuzPrima era chiuso, poi aperto e poi di nuovo chiuso: una breve guida per orientarsi da soli in mezzo a tanta confusione ... ilpost.it Sullo stretto di Hormuz c’è molta confusioneVenerdì l'Iran lo aveva riaperto, ma sabato mattina ne ha ordinato di nuovo la chiusura: nel frattempo solo poche navi sono riuscite a passare ... ilpost.it Le imbarcazioni stranieri prese di mira nello Stretto di Hormuz dopo che sono saltati i colloqui di pace in Pakistan - facebook.com facebook I Guardiani della Rivoluzione annunciano di aver sequestrato due navi nello Stretto di Hormuz e di averle scortate verso le coste dell’Iran. Secondo una nota dei Pasdaran, le due imbarcazioni - identificate come MSC Francesca ed Epaminodes - x.com