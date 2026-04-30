A Olbia, un uomo di 26 anni è stato arrestato con 100 grammi di droga tra hashish e cocaina, trovata a bordo di un monopattino elettrico. La polizia ha sequestrato la sostanza durante un intervento nel centro della città, mettendo fine a un’attività di spaccio che si svolgeva in modo rapido e itinerante. L’arresto si inserisce in un’operazione mirata a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti in zona.

? Cosa sapere Olbia, arrestato 26enne algerino con hashish e cocaina su un monopattino elettrico.. Il sequestro di 100 grammi di droga svela un sistema di spaccio urbano rapido.. Olbia, giovedì 30 aprile 2026: la Guardia di Finanza ha arrestato un ventiseienne di origine algerina che trasportava stupefacenti su un monopattino elettrico tra le strade del centro. Il controllo è scattato dopo che i militari hanno notato il movimento sospetto dell’uomo, impegnato in un andirivieni frenetico nei vicoli della città. Il giovane, privo di un impiego regolare, non possedeva nemmeno documenti d’identità. Durante lo scambio di informazioni con i finanzieri, l’individuo ha manifestato un atteggiamento nervoso e ha fornito risposte contraddittorie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olbia, stop allo spaccio su monopattino: arrestato 26enne con droga

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