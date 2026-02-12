Droga pronta per lo spaccio arrestato 26enne

Questa mattina a Taranto, i Carabinieri hanno arrestato un 26enne del posto. Durante un controllo, hanno trovato droga pronta per essere spacciata nella sua abitazione. Il giovane ora si trova in caserma in attesa di essere ascoltato.

Tarantini Time Quotidiano Nel pomeriggio del 10 febbraio 2026, a Taranto, i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia hanno arrestato un 26enne del posto, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’attività si inserisce nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di droga. I militari dell’Arma, a seguito di specifici approfondimenti investigativi, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del giovane. Nel corso dell’accurato controllo, esteso a tutti gli ambienti della casa, i Carabinieri hanno rinvenuto, abilmente occultato sopra un armadio del corridoio e nascosto tra vari oggetti, un panetto di hashish del peso di circa 125 grammi, oltre a materiale ritenuto idoneo al confezionamento della sostanza.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Approfondimenti su Taranto Arresto

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 26 anni a San Martino Valle Caudina.

A Bastia Umbra, i carabinieri hanno arrestato un 23enne di origini albanesi sorpreso in auto con droga pronta per lo spaccio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Roma, scoperti 200 kg di cocaina. Arrestato albanese

Ultime notizie su Taranto Arresto

Argomenti discussi: Droga pronta per lo spaccio, arrestato ventiseienne a Gela; Thiene, arrestato 39enne straniero con droga pronta per lo spaccio; Hashish nascosto in casa: arrestato 26enne, sequestrata droga pronta per lo spaccio; Droga pronta per lo spaccio: arrestati due pusher e sequestrati marijuana e hashish.

Schede sim, cellulari e droga per lo spaccio. Arrestato un agente infedele in servizio al carcere di RebibbiaL'uomo è stato arrestato dai suoi colleghi mentre era regolarmente al lavoro. Le indagini proseguono per ricostruire la filiera ... romatoday.it

L’ombra dei clan dell’Aspromonte sul capannone magazzino della droga nel CanavesePanetti termosaldati di marijuana e hashish, ovuli pronti per lo spaccio e 17mila euro in contanti. L'area da anni monitorato per l'alta densità di famiglie legate alle cosche ... corrieredellacalabria.it

APPARTAMENTO OCCUPATO E DROGA PRONTA PER LO SPACCIO: DUE IN MANETTE Occupavano abusivamente un appartamento a San Polo e avevano droga pronta per lo spaccio: arrestati dalla Polizia di Stato due uomini. Nel blitz, con l’ausilio dell’u - facebook.com facebook

Nasconde hashish, cocaina ed ecstasy: la droga era pronta per essere venduta, 20enne in arresto x.com