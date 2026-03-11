Spaccio di droga sui Bastioni | 26enne arrestato dalle Volanti

Nella mattinata di lunedì, le forze dell'ordine di Verona hanno arrestato un uomo di 26 anni, di origini marocchine, nei pressi di circonvallazione Oriani. L'accusa rivolta al giovane è di detenzione di droga a fini di spaccio. L’intervento delle volanti ha portato all’arresto, che è stato successivamente convalidato.

Un 26enne originario del Marocco è stato arrestato nella mattinata di lunedì dalla polizia di Stato di Verona, nei pressi di circonvallazione Oriani, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Erano circa le ore 12, quando gli agenti delle Volanti hanno effettuato.