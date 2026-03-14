Venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20 si svolge l’estrazione del Superenalotto con un montepremi di 133,7 milioni di euro. Il concorso interessa tutta Italia, con particolare attenzione alla Lombardia, dove si concentrano molte delle scommesse. Il jackpot più alto mette in gioco una cifra record che attrae numerosi giocatori alla ricerca di una possibilità di vincita.

Venerdì 13 marzo 2026, alle ore 20, si svolge l’estrazione del Superenalotto con un montepremi che raggiunge i 133,7 milioni di euro. La sestina vincente sarà determinata in diretta, mentre il gioco d’azzardo continua a generare impatti economici significativi nella regione lombarda. I dati indicano che l’ultimo “6” è stato estratto il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, con una vincita di 35 milioni di euro. Oggi la posta in gioco è quasi quattro volte superiore, creando aspettative elevate tra i giocatori della Lombardia e dell’Italia intera. L’impatto economico sul territorio lombardo. Le cifre relative al gioco d’azzardo in Lombardia sono preoccupanti per la stabilità finanziaria delle famiglie locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Superenalotto: 133 milioni in gioco, il rischio in Lombardia

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