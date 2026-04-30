Oh gente s’apre bottega! Il Consorzio cerca braccia e cervello | lavoro per cinque!

Il Consorzio ha annunciato di essere alla ricerca di nuove risorse, specificando che ci sono cinque posti disponibili. La comunicazione è stata resa nota tramite un comunicato stampa, che fornisce i dettagli principali sui requisiti e le modalità di candidatura. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle figure ricercate o sui tempi di selezione. La notizia è stata diffusa senza commenti aggiuntivi o interpretazioni.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Consorzio2 Alto Valdarno AREZZO — O via, finalmente una bona notizia! Proprio alla vigilia del Primo Maggio, mentre c’è chi fa i discorsi e chi alza i bicchieri, il Consorzio di Bonifica dell’Alto Valdarno fa una cosa concreta: mette sul piatto cinque posti di lavoro veri, mica chiacchiere. Si cercano quattro operai, gente che un c’ha paura di sporcassi le mani, per sistemà fossi, fiumi e canali. Insomma, quei lavori che un si vedono tanto ma che, se un si fanno, poi si piange quando piove troppo. Pulizia degli alvei, manutenzione delle opere idrauliche e via dicendo: roba seria, che tiene in piedi il territorio e aiuta pure l’agricoltura.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Oh gente, s’apre bottega! Il Consorzio cerca braccia e cervello: lavoro per cinque! Notizie correlate Oltre 130 anni di vita e cinque generazioni di titolari: la bottega storica apre il quinto punto venditaUna delle più antiche botteghe storiche del centro si allarga e apre un nuovo punto vendita. Cade dalle braccia della mamma: muore bimbo di cinque mesiE’ morto il neonato di cinque mesi che sabato mattina a Pessione, frazione di Chieri, nel Torinese, è caduto dalle braccia della mamma sbattendo con...