Cade dalle braccia della mamma | muore bimbo di cinque mesi

Il neonato di cinque mesi, che sabato mattina a Pessione è scivolato dalle braccia della madre e ha sbattuto la testa, ha perso la vita. La caduta è avvenuta mentre la madre cercava di sistemarlo, causando un impatto violento a terra. I soccorsi sono intervenuti subito, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare il bambino. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l'accaduto.

E' morto il neonato di cinque mesi che sabato mattina a Pessione, frazione di Chieri, nel Torinese, è caduto dalle braccia della mamma sbattendo con violenza la testa sul pavimento. La donna, secondo una prima ricostruzione, avrebbe accusato un malore mentre percorreva le scale interne della villetta di famiglia, con il bambino che le è sfuggito dalle braccia cadendo lungo la rampa. Sull'episodio la procura di Torino ha aperto un fascicolo d'inchiesta.