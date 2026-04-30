Ogni volta che vedeva il principe diceva | com’è carino | Donald Trump spiazza re Carlo III alla Casa Bianca

Da ilfattoquotidiano.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la visita negli Stati Uniti, il re e la regina hanno partecipato a diverse cerimonie ufficiali e incontri informali alla Casa Bianca. In un momento, il re ha commentato con entusiasmo sulla presenza del principe, notando quanto fosse affascinante. Donald Trump ha assistito a questa scena, sorprendendo i presenti con un commento che ha attirato l’attenzione. La visita prosegue con una serie di incontri e momenti pubblici tra le due parti.

Prosegue la visita di Re Carlo III e della Regina Camilla negli Stati Uniti, tra cerimonie ufficiali e momenti dal tono più informale alla Casa Bianca. L’incontro con il presidente Donald Trump si è aperto con un riferimento ironico alla pioggia che cadeva su Washington: “Oggi è proprio una bellissima giornata britannica”, ha scherzato Trump davanti ai presenti, rompendo il protocollo con una battuta che ha strappato qualche sorriso in sala. Pochi minuti dopo, il discorso si è spostato su un registro più personale. Il presidente ha ricordato la madre, Mary Anne MacLeod, di origini scozzesi, e ha raccontato il suo legame con la monarchia britannica: “Amava la regina, ogni volta che compariva stava incollata alla tv”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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