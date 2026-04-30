Durante la visita di Re Carlo III a Washington, in occasione del 250° anniversario dell’indipendenza americana, si sono verificati alcuni episodi inaspettati. Durante una cena ufficiale, il sovrano ha pronunciato una frase che ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, creando scalpore tra gli ambienti politici e diplomatici. La reazione della Casa Bianca è stata immediata, e anche altre capitali hanno commentato l’accaduto, mentre il presidente francese ha rilanciato sulla vicenda.

La visita di Re Carlo III a Washington, in occasione del 250.mo anniversario dell’Indipendenza americana, sta riservando momenti memorabili. In particolare, una battuta pronunciata dal monarca inglese nei confronti del presidente americano Donald Trump è diventata virale nelle scorse ore per la sua ironia pungente. Una freddura, in pieno stile british, che ha ottenuto anche la risposta di un terzo protagonista: il presidente francese Emmanuel Macron. Durante la cena di stato alla Casa Bianca, Re Carlo III ha preso la parola rispondendo idealmente a Trump che, tempo fa, aveva detto che senza l’intervento degli USA nella Seconda Guerra Mondiale, l’Europa sarebbe sarebbe stato un continente diverso: “ Lei ha recentemente commentato, signor Presidente, che se non fosse stato per gli Stati Uniti, i paesi europei parlerebbero tedesco.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Carlo III punge Trump a cena: la frase che spiazza la Casa Bianca (e Macron rilancia)

Viral Video | Donald Trump Mocks French President Emmanuel Macron During Speech | N18S

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