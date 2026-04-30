Oggi il documento di finanza pubblica sarà presentato in Aula alla Camera. La risoluzione di maggioranza si concentra su specifici aspetti dello scostamento di bilancio, mentre l’opposizione presenterà una propria risoluzione con contenuti differenti. Entrambe le parti si preparano a discutere e approvare i testi, che riguardano le previsioni di finanza pubblica e le misure relative allo scostamento di bilancio.

Il documento di finanza pubblica è pronto ad arrivare in Aula alla Camera. Sia maggioranza che opposizione si presenteranno con risoluzioni unitarie incentrate su temi diversi. Quella di centrodestra, che potrebbe ancora cambiare, dovrebbe contenere la possibilità, riguardo al deficit, di attivare “la clausola di salvaguardia nazionale” prevista dall’articolo 26 del nuovo patto: per «deviare dal percorso della spesa netta stabilito» in casi «eccezionali e al di fuori del controllo dello Stato» che ne fa richiesta. Una deroga per far fronte all’emergenza energetica. Nel testo dovrebbe esserci la parola «flessibilità» e non «scostamento» (a differenza del documento dei partiti d’opposizione).🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Oggi il documento di finanza pubblica in Aula: cosa dice la risoluzione di maggioranza sullo scostamento

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