Il governo ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica dell’Italia, evidenziando che il Paese sta rallentando e che questa tendenza potrebbe continuare. La motivazione principale risiede nelle condizioni “totalmente eccezionali” attuali, legate alle conseguenze imprevedibili del conflitto in Medio Oriente. Per questo motivo, le stime di crescita già approvate potrebbero essere aggiornate nuovamente nel prossimo futuro.

L’Italia rallenta e rallenterà ancora, perché le circostanze sono “totalmente eccezionali” e le conseguenze del conflitto in Medio Oriente imprevedibili, tanto che potrebbe essere necessario aggiornare nuovamente le stime appena validate. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il Documento di finanza pubblica (Dfp), si presenta in conferenza stampa con le nuove previsioni, che prendono atto della correzione di rotta. Il dato più immediato riguarda la crescita: il Pil 2026 viene rivisto al ribasso dallo 0,7% allo 0,6%, con un rallentamento che si estende anche agli anni successivi. Una limatura più ‘ottimistica’ rispetto alle previsioni di Bankitalia e Fmi, che stimano il Pil in crescita di mezzo punto quest’anno.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Documento finanza pubblica, il governo taglia le stime di crescita

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