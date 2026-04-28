il documento di finanza pubblica scontenta tutti

Il documento di finanza pubblica ha suscitato reazioni contrastanti tra le forze politiche, con critiche provenienti da più parti. La posizione del governo appare divisa, mentre il ministro si difende dalle accuse mosse da alcuni esponenti dell’opposizione. La discussione si concentra sulle scelte di bilancio e sugli effetti previsti sulle risorse pubbliche, senza che siano stati ancora trovati accordi condivisi. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni politiche ormai da settimane.

Economia Sindacati e confindustria contro il Dfp, la maggioranza divisa sul Patto di stabilità. L’Anci: perdita di 2,2 miliardi nel triennio 2026-2028 per i bilanci comunali Economia Sindacati e confindustria contro il Dfp, la maggioranza divisa sul Patto di stabilità. L’Anci: perdita di 2,2 miliardi nel triennio 2026-2028 per i bilanci comunali Il manifesto prima del manifesto. Un giornale che mai nessuno ha letto. Gratis una copertina inedita nel paginone centrale del quotidiano, lo storico “numero zero” del 16 aprile 1971, da collezione. Tutti contro le politiche economiche del ministro Giorgetti, con l’assenzo di Giorgia Meloni. Dai sindacati alle associazioni datoriali, passando per gli enti locali, piovono critiche sul Documento di finanza pubblica varato la scorsa settimana dal consiglio dei ministri.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Legge 196/2009 – Come funziona la finanza pubblica italiana: bilancio e conti [SLIDES IN BIO]

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