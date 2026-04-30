? Cosa sapere Giovannina Piccoli presenta la lista Oggi e Domani in vista delle prossime elezioni.. Il progetto integra nuove competenze digitali con l'esperienza nella gestione del dissesto.. In vista delle prossime elezioni, la lista Oggi e Domani guidata da Giovannina Piccoli punta a unire le energie di chi ha esperienza alle spinte dei nuovi candidati per trasformare la gestione del territorio attraverso un dialogo generazionale costante. Il progetto che porta il nome di Giovannina Piccoli si muove su un binario preciso, dove il passato non è un peso ma una base solida su cui costruire il domani. La strategia della lista non nasce per caso tra i tavoli delle riunioni, ma sembra scaturire dalla necessità di avere figure che vivano realmente le strade, i borghi e le criticità quotidiane della comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oggi e Domani: il piano di Piccoli per unire giovani e veterani

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“Oggi e Domani”, Giovannina Piccoli: “Giovani ed esperienza in sinergia per una squadra vicina al territorio”Tempo di lettura: 2 minutiC’è un filo chiaro che attraversa il percorso di Giovannina Piccoli: coniugare esperienza e rinnovamento.

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