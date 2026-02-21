Napoli dai veterani ai giovani | Conte contro l’Atalanta cambia piano

Antonio Conte ha deciso di modificare la formazione del Napoli per la partita contro l’Atalanta, un match cruciale per la corsa alla Champions. La scelta nasce dalla necessità di rafforzare il reparto offensivo, coinvolgendo sia giocatori esperti sia giovani promesse. Conte ha riorganizzato i ruoli in attacco, puntando sulla strategia del 2+2 per cercare di ottenere il massimo risultato. La sfida si giocherà al Maradona, con grande attesa tra i tifosi.

© Napolissimo.it - Napoli, dai veterani ai giovani: Conte contro l’Atalanta cambia piano

LA STRATEGIA DEL 2+2. In vista del delicato scontro diretto per la zona Champions contro l’ Atalanta di Raffaele Palladino, Antonio Conte ha definito le gerarchie dell’attacco azzurro. Nonostante il gol decisivo segnato alla Roma, Alisson Santos partirà dalla panchina. Il tecnico del Napoli ha optato per la formula tattica del “2+2”: Rasmus Hojlund e Antonio Vergara titolari dal primo minuto, con il brasiliano e Giovane pronti a subentrare nella ripresa. La scelta è dettata dal recupero a pieno regime di Matteo Politano, ritenuto fondamentale per garantire equilibrio tattico a un centrocampo orfano dell’infortunato Scott McTominay.🔗 Leggi su Napolissimo.it Napoli, progetto ridisegnato: come cambia il piano di Conte dopo infortuni e mercatoIl Napoli si prepara alla fase più importante della stagione con un volto diverso rispetto a quello che aveva in mente a inizio estate. Leggi anche: Dai giovani ai senior e ritorno. Lo scambio che cambia le imprese Conferenza Stampa Conte Napoli-Atalanta Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nuoto, campionati regionali master. Rari Nantes da urlo. Due record italiani e secondo posto. #Napoli, due veterani del gruppo pronti al rinnovo - facebook.com facebook