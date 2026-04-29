Oggi e Domani Giovannina Piccoli | Giovani ed esperienza in sinergia per una squadra vicina al territorio

Oggi e domani, una figura nota nel panorama locale, mette in evidenza l’importanza di unire la competenza acquisita nel tempo con l’energia dei giovani. In un’intervista recente, ha sottolineato come questa combinazione possa rafforzare l’impegno verso il territorio, creando una squadra che valorizza sia le conoscenze consolidate che le nuove idee. Il suo percorso dimostra come l’equilibrio tra esperienza e innovazione possa contribuire a un servizio più vicino alle esigenze della comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è un filo chiaro che attraversa il percorso di Giovannina Piccoli: coniugare esperienza e rinnovamento. È su questa direttrice che si muove la lista “Oggi e Domani”, che in vista del prossimo appuntamento elettorale, si presenta con un’impronta ben definita, capace di guardare avanti partendo dall’oggi. Proprio il tema del rinnovamento rappresenta uno degli elementi centrali dell’iniziativa. Giovannina Piccoli, infatti, ha scelto di valorizzare in modo significativo le nuove energie, aprendo le porte a diverse new entry che arricchiscono la compagine con entusiasmo, competenze e una visione attuale delle sfide amministrative.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Oggi e Domani”, Giovannina Piccoli: “Giovani ed esperienza in sinergia per una squadra vicina al territorio” Notizie correlate Leggi anche: Olimpiadi, tempo di bilanci. Fra enti e territorio una sinergia vincente Genusshaus Mount Becher: il laboratorio del gusto dell’hotel Gassenhof 4*S tra autoproduzione, territorio ed esperienza in Val RidannaRIDANNA (BZ) – A pochi minuti dall’hotel Gassenhof, la nuova struttura dal design contemporaneo rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Sant’Agata de’ Goti, presentata la lista civica Oggi e Domani; Sant’Agata de’ Goti: Carmine Valentino sfida Giovannina Piccoli con Radici e Futuro; Cos’è oggi la musica di protesta; Gli incontri del progetto L’antica Spezieria di San Giovanni: una lunga storia di Arte Farmaceutica a Parma. Elezioni a Sant’Agata de’ Goti, la candidata sindaca Giovannina Piccoli presenta la lista ‘Oggi e Domani’È stata ufficialmente presentata la lista civica «Oggi e Domani», che candida Giovannina Piccoli alla carica di candidata sindaco di Sant’Agata de’ Goti. La lista è composta da sedici candidati ed esp ... ntr24.tv Elezioni a Sant’Agata de’ Goti, la candidata sindaca Giovannina Piccoli presenta la lista ‘Oggi e Domani’ https://www.ntr24.tv/2026/04/27/elezioni-a-santagata-de-goti-la-candidata-sindaca-giovannina-piccoli-presenta-la-lista-oggi-e-domani/ - facebook.com facebook