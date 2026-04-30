Oggi 30 aprile San Giuseppe Benedetto Cottolengo | una vita spesa per i più bisognosi

Oggi si ricorda la figura di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, fondatore della Piccola Casa della Divina Provvidenza. Nato alla fine del XVIII secolo, ha dedicato gran parte della sua vita all’assistenza degli emarginati e dei bisognosi. La sua opera ha portato alla creazione di strutture assistenziali e ospedali, con l’obiettivo di offrire cure e sostegno a chi ne aveva più bisogno. La sua memoria viene celebrata in questa data.

Fondatore della Piccola Casa della Divina Provvidenza, San Giuseppe Benedetto Cottolengo ha dedicato ogni istante della sua vita al servizio degli ultimi e degli emarginati. Considerato uno dei santi sociali piemontesi, la figura di San Giuseppe Benedetto Cottolengo è fortemente legata agli indigenti, ai malati, ai disabili e agli emarginati. Nacque a Bra in provincia di Cuneo il 3 maggio 1786 come primogenito di 12 figli. Manifestò fin dalla giovinezza un’attitudine e una piena disponilbilità ad aiutare gli altri, soprattutto se in difficoltà. Diventò sacerdote e fece prima il viceparroco a Corneliano d’Alba. Poi, si laureò in teologia e diventò un canonico dotto e stimato.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 30 aprile, San Giuseppe Benedetto Cottolengo: una vita spesa per i più bisognosi Notizie correlate Leggi anche: Emozione e fede, Fra Giuseppe Maggiore dona una reliquia di San Benedetto il Moro alla comunità di Viggiù Idromassaggio mortale, i 5 minuti che hanno sconvolto la vita della famiglia Brandimarti. Oggi l?autopsia su Matteo, poi si deciderà per il funerale a San BenedettoSAN BENEDETTO Si svolgerà oggi l’autopsia, per chiarire ogni dubbio sulle cause della morte del piccolo Matteo Brandimarti e poi definire il quadro... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Santo del giorno 30 Aprile 2026: San Pio V, papa; Dal 21 al 29 aprile 2026 la Novena per la Festa del Santo Cottolengo; Fraternità e accoglienza, il Cottolengo in festa: giovedì 30 aprile la messa con il cardinale Repole; Il cardinale Repole guida la grande festa del Cottolengo a Torino: fede, culture e comunità in primo piano. San Giuseppe Benedetto Cottolengo: Torino, domani la festa con celebrazioni e stand. Nel pomeriggio la messa presieduta dal card. RepoleAlla Piccola Casa di Torino festa internazionale per il Santo Cottolengo su Fede e culture. La Festa di San Giuseppe Benedetto Cottolengo (1786-1842), che si tiene giovedì 30 aprile, verte sul tema ... agensir.it San Giuseppe Benedetto Cottolengo: Torino, al via domani la novena su Fede e Divina Provvidenza. Il 30 aprile messa solenne presieduta dal card. RepolePrenderà il via domani, a Torino, la novena in preparazione alla Festa di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, che si terrà giovedì 30 aprile. Quest’anno le celebrazioni vertono sul tema dell’Anno pasto ... agensir.it IL SANTO DEL GIORNO SAN GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO 30 Aprile Giuseppe Benedetto Cottolengo nacque nel 1786 a Bra, una cittadina del Piemonte. Era il primo dei dodici figli di una famiglia borghese profondamente cristiana, e la m - facebook.com facebook