Emozione e fede Fra Giuseppe Maggiore dona una reliquia di San Benedetto il Moro alla comunità di Viggiù

Una giornata significativa si è svolta a Viggiù, in provincia di Varese, dove Fra Giuseppe Maggiore ha consegnato una reliquia del corpo di San Benedetto il Moro alla comunità locale. L’evento è avvenuto durante una visita del frate, che ha partecipato a una settimana di esercizi spirituali presso la parrocchia guidata da Don Marco De Bernardi. La cerimonia ha coinvolto i fedeli presenti nella chiesa del paese.