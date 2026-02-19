Acquabianca il Comune deve pagare 370mila euro | ricorso respinto dal consiglio di stato

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di Acquabianca, confermando che il Comune deve pagare 370mila euro. La causa nasce da un accordo non rispettato e riguarda lavori pubblici mai completati. La decisione mette fine a una disputa lunga e complessa, che aveva coinvolto numerosi atti giudiziari e opposizioni. La vicenda si è protratta per anni, creando tensioni tra le parti coinvolte. Ora, il Comune si prepara a versare la somma richiesta per saldare la questione.

Si chiude, almeno sul fronte contabile, una delle partite giudiziarie più spinose degli ultimi anni per palazzo dei Priori. La seconda commissione consiliare ha infatti votato il riconoscimento di un debito fuori bilancio di circa 4mila euro, una cifra che rappresenta l'ultimo tassello di un mosaico iniziato nel 2020. Si tratta nello specifico del pagamento delle spese legali maturate a seguito della sentenza definitiva del Consiglio di stato che ha dato ragione alla società Setas in merito alle opere di urbanizzazione realizzate nella zona residenziale di Acquabianca. Il cuore della vicenda ruota attorno a una somma ben più ingente, pari a 370mila euro, che il Comune di Viterbo è stato costretto a rimborsare alla ditta.