Oderzo sfida tra campioni | Ouhda e Meucci pronti al grande derby

Venerdì 1° maggio 2026 si svolge a Oderzo la 29ª Corsa Internazionale Città Archeologica, una gara che mette di fronte atleti di livello mondiale e giovani promesse. Tra i partecipanti ci sono Ahmed Ouhda e Daniele Meucci, pronti a sfidarsi in una competizione che richiama l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La corsa si svolge lungo un percorso che attraversa il centro storico della città.

? Cosa sapere Ahmed Ouhda e Daniele Meucci sfidano l'élite a Oderzo venerdì 1° maggio 2026.. La 29ª Corsa Internazionale Città Archeologica vede la partecipazione di campioni mondiali e giovani.. Venerdì 1° maggio 2026, le strade di Oderzo si preparano ad accogliere Ahmed Ouhda e un gruppo di atleti d’élite per la 29ª edizione della Corsa Internazionale Città Archeologica, con la sfilata delle Nazionali prevista in Piazza Grande alle ore 19:30. L’atmosfera tra i vicoli del centro trevigiano inizia a farsi elettrica. Mentre i negozi si preparano alla festività del Primo Maggio, l’attenzione di tutta la provincia si sposta verso il percorso che attraverserà il cuore della città archeologica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oderzo, sfida tra campioni: Ouhda e Meucci pronti al grande derby Notizie correlate Londra sfida i campioni: Sawe e Assega pronti al trono mondiale? Cosa sapere Sabastian Sawe e Tigst Assega competono oggi a Londra nella maratona del circuito Major. Il duello del telefono: Bell contro Meucci, la sfida tra geni che accese una disputa mondialeIl telefono è diventato uno strumento indispensabile per tutti noi, e ci consente ormai di svolgere una gran quantità di operazioni che vanno ben... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Oderzo capitale dell'atletica: sfida tra campioni per il primo maggio; Oderzo si prepara alla grande atletica: il primatista Aouani sfida i campioni in Piazza Grande. Oderzo, Ouhda sfida Aouani nella Corsa internazionale del 1° maggioLa 29ª edizione porta in centro i protagonisti della maratona e dieci Nazionali under 20 per il Trofeo Opitergium. nordest24.it Aouani torna a Oderzo: dai 42 km ai 10 dopo il record di maratonaIl primatista italiano di maratona, Iliass Aouani, sarà protagonista il 1° maggio alla ventinovesima Corsa Internazionale Oderzo Città Archeologica. Dopo il record nazionale (2h04:26 a Tokyo), Aouani ... it.blastingnews.com Vi aspettiamo venerdì 1° maggio a Oderzo! Scopri il programma #trofeoopitergium #oderzocittàarchelogica #roadraceu20 #atletica3comuni - facebook.com facebook