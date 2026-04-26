Oggi a Londra si svolge la maratona del circuito Major, con la partecipazione di due atleti provenienti da Etiopia e Kenya. Sabastian Sawe e Tigst Assega sono i protagonisti di questa gara che potrebbe decidere il loro futuro nel mondo delle corse di lunga distanza. La competizione si svolge in un percorso urbano, con centinaia di atleti e spettatori che assistono alla sfida tra i due maratoneti.

? Cosa sapere Sabastian Sawe e Tigst Assega competono oggi a Londra nella maratona del circuito Major.. L'assenza di Sifan Hassan modifica le dinamiche della categoria femminile nel percorso britannico.. Sabastian Sawe punta al bis nella capitale britannica oggi, domenica 26 aprile 2026, mentre le atlete si preparano alla partenza fissata per le ore 10.05 lungo i quadrilateri di Londra. La terza tappa del circuito Major stagionale, che ha già protagonista il passaggio su Tokyo e Boston, cala l’attenzione sul percorso londinese. La competizione, nota per la rapidità delle sue strade, vede impegnati alcuni dei più grandi interpreti della maratona mondiale in una sfida che si svolge con orari sfasati rispetto all’Italia: le donne scenderanno in campo alle 10.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Londra sfida i campioni: Sawe e Assega pronti al trono mondiale

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