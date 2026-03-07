Il duello del telefono | Bell contro Meucci la sfida tra geni che accese una disputa mondiale

Il dibattito tra Bell e Meucci riguarda la titolarità dell'invenzione del telefono. Entrambi sono stati coinvolti in procedimenti legali e controversie che hanno acceso discussioni a livello internazionale. La disputa si è protratta per diversi anni, coinvolgendo tribunali e autorità di vari Paesi. La questione rimane aperta, con entrambe le parti che rivendicano il merito dell'invenzione.

Il telefono è diventato uno strumento indispensabile per tutti noi, e ci consente ormai di svolgere una gran quantità di operazioni che vanno ben oltre la possibilità di comunicare con chi è lontano. Ma a chi dobbiamo questa straordinaria invenzione? Come spesso accade, numerosi scienziati si sono avvicendati nello sviluppo di una tecnologia che facilitasse la realizzazione di un mezzo di comunicazione così complesso – anche nelle sue versioni più rudimentali – ma la sua ideazione vera e propria è stata a lungo contesa da due di loro: Alexander Graham Bell e Antonio Meucci. Vediamo insieme chi ha “vinto”. Antonio Santi Giuseppe Meucci, fiorentino di nascita, lavorò per qualche anno come attrezzista al Teatro della Pergola, sfruttando le sue grandi competenze in meccanica. 🔗 Leggi su Cultweb.it

