Finanzieri in servizio alle Olimpiadi con dotazioni insufficienti e scarpe inadeguate | la denuncia del sindacato

La Guardia di Finanza ha denunciato che i finanzieri impegnati alle Olimpiadi sono stati dotati di attrezzature insufficienti e scarpe non adatte alle condizioni invernali. La causa, secondo il sindacato, risiede nella mancanza di equipaggiamenti adeguati per affrontare le temperature rigide e il clima nevoso. Questo problema si aggiunge al caso dei poliziotti, che avevano divise e attrezzature non idonee, e alla risposta del Viminale, che ha distribuito buoni da 150 euro. La questione riguarda la preparazione e le risorse assegnate alle forze di sicurezza.

Dopo il caso dei poliziotti con divise e attrezzature non adeguate alla neve (con il Viminale che è “corso ai ripari” distribuendo buoni da 150 euro ), arriva anche quello della Guardia di Finanza. Il sindacato Siaf, infatti, denuncia per i finanzieri operativi ai Giochi Olimpici Milano-Cortina “ dotazioni insufficienti e inadeguate per affrontare temperature che oscillano tra i -10 e i -20 gradi “. “Mentre l’Italia si mette in vetrina davanti al mondo, i finanzieri presidiano le sedi di gara con anfibi da ordine pubblico al posto di calzature tecniche da montagna, con guanti e calze termiche forniti con il contagocce, costretti a resistere per ore sotto zero con equipaggiamenti tutt’altro che all’altezza del contesto alpino”, spiega il sindacato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Finanzieri in servizio alle Olimpiadi con dotazioni insufficienti e scarpe inadeguate”: la denuncia del sindacato Olimpiadi, finanzieri in servizio con equipaggiamenti inadeguati, la denuncia del sindacato Siaf: ecco le fotoIl sindacato Siaf denuncia che i finanzieri in servizio alle Olimpiadi devono usare equipaggiamenti inadeguati, causando disagio e rischi. Olimpiadi 2026: “Per le Olimpiadi i nostri militari dormono al gelo”. La denuncia del sindacatoI militari italiani che stanno lavorando in vista delle Olimpiadi invernali del 2026 si trovano a dover affrontare condizioni dure. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: IL PREFETTO MATILDE PIRRERA FA VISITA ALLA GUARDIA DI FINANZA; Olimpiadi, finanzieri in servizio con equipaggiamenti inadeguati, la denuncia del sindacato Siaf: ecco le foto; Concorso Allievi Finanzieri: Prove di Efficienza; Modifiche alla viabilità per il giuramento degli allievi finanzieri del Corso Antiterrorismo e Pronto Impiego. Olimpiadi, finanzieri in servizio con equipaggiamenti inadeguati, la denuncia del sindacato Siaf: ecco le fotoNonostante lettere e incontri, l'amministrazione non ha fornito ai finanzieri equipaggiamenti tecnici necessari per resistere fino a -20°. lanotiziagiornale.it Finanzieri in congedo in servizio (volontario) in Procura a Como: siglato l’accordoI militari in congedo daranno supporto con le loro competenze a vantaggio della collettività e del territorio, affiancando il personale amministrativo della Procura Como, 17 febbraio 2025 – Un ... ilgiorno.it Olimpiadi, finanzieri in servizio con equipaggiamenti inadeguati, la denuncia del sindacato Siaf: ecco le foto facebook Olimpiadi, finanzieri in servizio con equipaggiamenti inadeguati, la denuncia del sindacato Siaf: ecco le foto x.com