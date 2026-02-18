Il sindacato Siaf denuncia che i finanzieri in servizio alle Olimpiadi devono usare equipaggiamenti inadeguati, causando disagio e rischi. La causa principale risiede nella mancanza di strumenti adeguati, come giacche termiche e scarpe resistenti, necessari per affrontare le temperature rigide. Foto pubblicate dal sindacato mostrano agenti con abbigliamento insufficiente, costretti a lavorare all'aperto sotto la neve. Questa situazione solleva dubbi sulla preparazione e sulla sicurezza delle forze dell’ordine durante l’evento. Le autorità devono intervenire subito per migliorare le condizioni di lavoro.

“È inaccettabile che i nostri uomini debbano difendere una manifestazione olimpica patendo il freddo con dotazioni da ordine pubblico urbano. Abbiamo avvisato l’Amministrazione per tempo, con lettere ufficiali, e in risposta abbiamo ricevuto solo rassicurazioni che la realtà sul campo ha smentito clamorosamente”. È lo sfogo di Eliseo Taverna, segretario generale del Siaf, Sindacato italiano autonomo finanzieri, che oggi ha lanciato l’allarme per le dotazioni “di cartone”, con le quali gli uomini della Gdf stanno espletando il loro servizio alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Anfibi che cadono a pezzi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Olimpiadi, finanzieri in servizio con equipaggiamenti inadeguati, la denuncia del sindacato Siaf: ecco le foto

