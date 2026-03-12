Ochoa nella storia quasi per caso | può ritrovarsi al suo sesto Mondiale col Messico per un infortunio
Guillermo "Memo" Ochoa potrebbe prendere parte al suo sesto Mondiale di fila entrando nella storia del calcio. Il portiere messicano può subentrare all'infortunato Malagon. 🔗 Leggi su Fanpage.it
