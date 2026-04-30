Nusco finti mobili a prezzi vantaggiosi online | 40enne denunciata per truffa

Una donna di 40 anni proveniente dalla provincia di Napoli è stata denunciata dai Carabinieri con l’accusa di truffa. Secondo quanto ricostruito, aveva pubblicato un annuncio online riguardante mobili, ricevendo circa 400 euro tramite bonifico. Tuttavia, i mobili non sono mai stati consegnati all’acquirente. L’indagine è partita dopo la denuncia della vittima, che si è rivolta alle forze dell’ordine.

Una 40enne della provincia di Napoli denunciata dai Carabinieri: avrebbe incassato un bonifico da circa 400 euro per mobili mai consegnati dopo un annuncio online.. I Carabinieri della Stazione di Nusco hanno deferito in stato di libertà una 40enne della provincia di Napoli, ritenuta responsabile di truffa. L’attività d’indagine ha avuto origine dalla denuncia-querela sporta dalla vittima che, attratta da un annuncio pubblicato online relativo alla vendita di una camera da letto e di un divano a prezzo vantaggioso, aveva avviato una trattativa con l’inserzionista. Convinto della genuinità dell’offerta, il denunciante ha effettuato un bonifico di circa 400 euro sul conto corrente indicato, senza tuttavia ricevere la merce acquistata né ottenere la restituzione dell’importo versato.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Nusco, finti mobili a prezzi vantaggiosi online: 40enne denunciata per truffa Notizie correlate Nusco, mobili a prezzo vantaggioso ma è una truffa: denunciata 40enneI Carabinieri della Stazione di Nusco hanno deferito in stato di libertà una 40enne della provincia di Napoli, ritenuta responsabile di truffa. Mobili a prezzo stracciato, ma è una truffa: denunciata una 40enneTempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione di Nusco hanno deferito in stato di libertà una 40enne della provincia di Napoli, ritenuta...