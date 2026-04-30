Allegri lascia Casa Milan dopo il nuovo summit con la dirigenza | PM

Dopo un incontro con i dirigenti, l’allenatore del team si è allontanato da Casa Milan con un sorriso. L’appuntamento ha riguardato questioni di mercato e strategie tecniche, secondo quanto riferito da fonti vicine alla società. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, ma la presenza dell’allenatore nel quartier generale del club è stata confermata. La situazione rimane sotto osservazione in attesa di ulteriori sviluppi.

L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri esce sorridente da Casa Milan dopo il nuovo summit di mercato con la dirigenza. Ecco il video L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri esce sorridente da Casa Milan dopo il nuovo summit di mercato con la dirigenza. Continua dunque la programmazione in vista della prossima stagione con il toscano centrale nel progetto del Diavolo. Ecco il video del nostro inviato Stefano Bressi .🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri lascia Casa Milan dopo il nuovo summit con la dirigenza | PM Notizie correlate Leggi anche: Allegri Milan, colloquio con la dirigenza: nuovo summit con Furlani e Tare, sul tavolo anche le strategie di mercato Il "paraocchi", le prove con Allegri e la casa vicino a Milanello: Estupinan, il Milan ha un nuovo eroeE adesso, dopo mesi di sarcasmi (i tifosi) e critiche (gli addetti ai lavori), il Milan scopre di avere un nuovo eroe. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: AC Milan-Juventus, Serie A Enilive 2025/2026: la conferenza stampa della vigilia di Mister Massimiliano Allegri; Milan, incontro fra Allegri e la dirigenza in vista della prossima stagione; Non solo Allegri, doppio addio eccellente in casa Milan: nuova rivoluzione rossonera; Allegri a Casa Milan: con Furlani e Tare per il Milan del futuro. VIDEO MN - Allegri a Casa Milan, terminato il summit con la dirigenzaProprio come una settimana fa, post Verona e prima della Juventus, Massimiliano Allegri si trova attualmente a Casa Milan per un nuovo summit con la società, apprende la redazione ... milannews.it Milanello vs Casa Milan, le crepe di aprile: Allegri-Tare vs FurlaniCome ogni anno che si rispetti, in aprile, ecco le frizioni tra Milanello e Casa Milan: Allegri-Tare da una parte, Furlani dall'altra ... europacalcio.it Massimiliano #Allegri lascia Casa #Milan dopo un summit di tre ore con la dirigenza. ( @lorenzodeangelis_ ) - facebook.com facebook