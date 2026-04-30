È stata completata la ristrutturazione della palazzina “C” dell’istituto Pareto in via Litta Modignani. La struttura, che si trova nei pressi dell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini e della ex Villa Fiorita, è stata dotata di un nuovo tetto in seguito ai danni causati dal nubifragio. La palazzina, sottoposta a vincolo dalla Soprintendenza, ora si presenta pronta per essere riutilizzata.

Pronta la palazzina “C“ dell’ istituto Pareto, di via Litta Modignani, ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini ed ex Villa Fiorita, vincolata dalla Soprintendenza. Con un intervento da 6.858.957 euro, finanziato con risorse del Pnrr, promosso dalla Città metropolitana di Milano l’edificio è stato messo in sicurezza e riqualificato. "Particolare attenzione è stata riservata anche al mantenimento di elementi storici interni, come pavimentazioni e rampa di accesso – spiegano dalla Città Metropolitana –. E il progetto ha portato a un miglioramento energetico e funzionale: è stato installato l’isolamento termico della copertura, sono stati realizzati controsoffitti e contropareti per l’acustica".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovo tetto per il Pareto ferito dal nubifragio

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