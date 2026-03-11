Fuoco dal tetto nuovo incidente a un tram milanese | è il quarto in dieci giorni E Sala invita a non fare allarmismo

Quattro incendi sul tetto di tram milanesi si sono verificati negli ultimi dieci giorni. Questa mattina, si terrà un incontro tra i rappresentanti dei sindacati e l’azienda dei trasporti pubblici. L’obiettivo è discutere delle recenti emergenze senza creare allarmismi. L’incidente più recente si è verificato in una delle vetture coinvolte nel servizio di linea.

L'appuntamento è fissato per questa mattina. Da una parte del tavolo i sindacati, dall'altra Atm, l'Azienda trasporti milanesi. Tema dell'incontro, gli incidenti, ormai quattro in poco più di dieci giorni, che hanno visto come protagonisti i tram milanesi. Il quarto incidente a un tram in dieci giorni. L'ultimo, in ordine di tempo, risale a ieri mattina, quando una fiammata e un'alta colonna di fumo nero si sono alzate da un mezzo della linea 27 in via Marco Bruto. Per i passeggeri a bordo, una quindicina, un po' di paura ma nessuna conseguenza. Per Atm l'incidente non ha "alcuna correlazione con il tragico incidente del 27 febbraio scorso",...