A Pisa, i presidi intitolati “In silenzio per la pace” si sono svolti ancora una volta in Largo Ciro Menotti. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Casa della Donna di Pisa, è iniziata nel mese di novembre 2023 e prosegue con nuove adesioni. Le manifestazioni si tengono regolarmente nel luogo, coinvolgendo persone che desiderano esprimere il proprio sostegno per la pace.

Continuano in Largo Ciro Menotti, a Pisa, i presidi “In silenzio per la pace”, promossi dall’Associazione Casa della Donna di Pisa dal novembre 2023. Questi appuntamenti, che si tengono due giovedì al mese dalle 18:30 alle 19, sono parte di una mobilitazione presente ormai da due anni in diverse città italiane. I presidi sono aperti a tutte le donne e a tutti gli uomini che desiderano esprimere il proprio rifiuto della guerra in Ucraina, del genocidio del popolo palestinese, di tutte le guerre nel mondo, del piano europeo di riarmo e dell’aumento costante delle spese militari nel nostro Paese. L’iniziativa si svolge in forma di sit-in silenzioso, contro tutte le guerre e contro il riarmo, per costruire la pace attraverso azioni concrete di pace.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo sit-in per la pace della Casa della Donna

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Continuano in Largo Ciro Menotti, a Pisa, i presidi “In silenzio per la pace” che, come Casa della Donna, promuoviamo dal novembre 2023. Gli appuntamenti si tengono due giovedì al mese, dalle 18.30 alle 19.00. Questi presidi, presenti ormai da due anni in - facebook.com facebook