Nuovo sit-in per la pace della Casa della Donna

Da lanazione.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pisa, i presidi intitolati “In silenzio per la pace” si sono svolti ancora una volta in Largo Ciro Menotti. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Casa della Donna di Pisa, è iniziata nel mese di novembre 2023 e prosegue con nuove adesioni. Le manifestazioni si tengono regolarmente nel luogo, coinvolgendo persone che desiderano esprimere il proprio sostegno per la pace.

Continuano in Largo Ciro Menotti, a Pisa, i presidi “In silenzio per la pace”, promossi dall’Associazione Casa della Donna di Pisa dal novembre 2023. Questi appuntamenti, che si tengono due giovedì al mese dalle 18:30 alle 19, sono parte di una mobilitazione presente ormai da due anni in diverse città italiane. I presidi sono aperti a tutte le donne e a tutti gli uomini che desiderano esprimere il proprio rifiuto della guerra in Ucraina, del genocidio del popolo palestinese, di tutte le guerre nel mondo, del piano europeo di riarmo e dell’aumento costante delle spese militari nel nostro Paese. L’iniziativa si svolge in forma di sit-in silenzioso, contro tutte le guerre e contro il riarmo, per costruire la pace attraverso azioni concrete di pace.🔗 Leggi su Lanazione.it

nuovo sit in per la pace della casa della donna
© Lanazione.it - Nuovo sit-in per la pace della Casa della Donna

A girl saves a stranger who is a tycoon! Taken home as a lucky charm; DNA shows she’s his daughter!

Video A girl saves a stranger who is a tycoon! Taken home as a lucky charm; DNA shows she’s his daughter!

Notizie correlate

FI al sit-in anti-Carroccio, alleati separati in casa: "Azzurri stampella della sinistra"Come diceva Agatha Christie, "un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova".

Rihanna, la donna della sparatoria davanti casa della popstar, è stata accusata di tentato omicidioLa donna che lo scorso 8 marzo è stata protagonista di una sparatoria nei pressi dell’abitazione di Rihanna a Beverly Hills, è stata accusata di...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: (H)OPEN WEEK SULLA SALUTE DELLA DONNA: LE INIZIATIVE DEL 24 APRILE; Statale 45, partiti gli espropri: anche per la casa della 93enne Erminia; A Passi Affrettati: Serata Evento per la raccolta fondi in favore di Casa delle Donne e LILT Bologna; Casalfiumanese, tutto pronto per la nuova casa de ‘Il Caffè Alzheimer della Vallata’.

casa della donna nuovo sit in perNuovo sit-in per la pace della Casa della DonnaContinuano in Largo Ciro Menotti, a Pisa, i presidi In silenzio per la pace, promossi dall’Associazione Casa della Donna di Pisa dal novembre 2023. Questi appuntamenti, che si tengono due giovedì al ... lanazione.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.