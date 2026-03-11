Una donna coinvolta nella sparatoria avvenuta il 8 marzo davanti alla casa di Rihanna a Beverly Hills è stata formalmente accusata di tentato omicidio. La scena si è svolta nei pressi dell’abitazione della popstar, con la donna al centro dell’episodio che ha portato alle accuse. Le autorità hanno disposto le procedure legali contro di lei, senza ulteriori dettagli pubblici sui motivi o sulle circostanze.

La donna che lo scorso 8 marzo è stata protagonista di una sparatoria nei pressi dell’abitazione di Rihanna a Beverly Hills, è stata accusata di tentato omicidio. Ivanna Lisette Ortiz ha sparato con un fucile semiautomatico, dei colpi contro la villa della popstar a Los Angeles nella mattinata della scorsa domenica, quando la voce di Umbrella ed il suo compagno A$AP Rocky e rano in casa. Nella giornata del 10 marzo la donna è apparsa in tribunale, dove la Ortiz è stata accusata di tentato omicidio insieme ad altri dieci capi d’imputazione per aggressione con arma da fuoco semiautomatica e tre capi d’imputazione per sparatoria contro un veicolo abitato o un’abitazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Rihanna, la donna della sparatoria davanti casa della popstar, è stata accusata di tentato omicidio

