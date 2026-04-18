FI al sit-in anti-Carroccio alleati separati in casa | Azzurri stampella della sinistra

In una giornata di protesta, il partito di centrodestra ha partecipato a un sit-in contro un politico locale, mentre gli alleati di coalizione hanno scelto di non prendere parte. Un commento di un rappresentante di uno dei gruppi coinvolti ha accusato il partito di governo di essere una

Come diceva Agatha Christie, "un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova". Alcuni leghisti milanesi, nelle ultime ore, ripetono il celebre aforisma per dimostrare che ormai Forza Italia ha imboccato una linea che non solo prova a smarcarsi dagli alleati del centrodestra, Carroccio in primis, ma lo fa in modo vidente, con una precisa strategia politica. Ma torniamo agli indizi e alla prova. Il primo indizio risale allo scorso 30 settembre, quando i vertici lombardi degli azzurri, da Alessandro Sorte a Letizia Moratti, hanno assicurato i voti favorevoli al progetto di nuovo San Siro in Consiglio comunale, scongiurando la bocciatura della delibera presentata dalla Giunta Sala a causa delle divisioni interne della maggioranza di centrosinistra.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - FI al sit-in anti-Carroccio, alleati separati in casa: "Azzurri stampella della sinistra" Notizie correlate FdI, la denuncia: "Vergogna anti-italiana della sinistra al Parlamento Ue"Secondo la sinistra, la democrazia in Italia sarebbe in pericolo a causa della premier e del suo governo. Coltelli vietati fuori casa, norme anti-maranza e rimpatri: la sinistra fa ostruzione sul Dl sicurezzaNuovo round in Commissione Affari Costituzionali del Senato per le votazioni degli emendamenti al decreto sicurezza.