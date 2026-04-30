La Provincia di Bolzano e l'Università di Bolzano hanno firmato un protocollo triennale che riguarda il periodo dal 2026 al 2028, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza nelle scuole della regione. Il piano include l’installazione di laboratori e lo sviluppo di progetti di ricerca scientifica dedicati alla prevenzione. Questa iniziativa coinvolge principalmente i giovani e mira a rafforzare le misure di tutela nelle istituzioni scolastiche altoatesine.

? Cosa sapere Provincia di Bolzano e Unibz firmano protocollo triennale per la sicurezza 2026-2028.. Il piano prevede laboratori e ricerca scientifica per la prevenzione nelle scuole altoatesine.. La Provincia autonoma di Bolzano e la Libera Università di Bolzano hanno siglato un protocollo triennale per la sicurezza che coinvolge la Fondazione Regolino ets, puntando a trasformare la prevenzione in una cultura condivisa tra le giovani generazioni nel periodo 2026-2028. L’accordo, che trova il suo fulcro nella formazione e nella ricerca scientifica, vede la partecipazione diretta di diversi attori istituzionali e sociali. Tra questi figurano la Ripartizione personale della Provincia, il Servizio provinciale di prevenzione e protezione, la Direzione istruzione e formazione italiana, oltre al terzo settore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo piano triennale: scatta la difesa per i giovani

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