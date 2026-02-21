Musei Nazionali scatta il nuovo piano tariffe | dopo dieci anni l’offerta si rinnova e punta sui giovani

Il Ministero della Cultura ha deciso di aggiornare le tariffe dei Musei nazionali di Ravenna, a partire dall'1 aprile 2026, dopo dieci anni senza modifiche. La nuova politica mira a incentivare le visite tra i giovani, introducendo prezzi più accessibili per le fasce di età più basse. L’obiettivo è rendere più attrattivi i monumenti e le collezioni, coinvolgendo un pubblico più ampio e diversificato. La decisione riguarda tutte le sedi museali della città.

Dall'1 aprile 2026 entrerà in vigore la revisione delle tariffe di ingresso alle sedi dei Musei nazionali di Ravenna. Un aggiornamento atteso da oltre dieci anni, che accompagna la crescita e il rinnovamento dell’offerta culturale e si traduce in maggiori opportunità di fruizione per tutti i pubblici. Le tariffe attualmente in vigore sono sostanzialmente ferme almeno dal 2013, con interventi limitati nel 2016 e 2017. “In questo stesso arco di tempo, tuttavia, i Musei nazionali di Ravenna hanno conosciuto un importante percorso di sviluppo: nuovi apparati didascalici e informativi, percorsi di visita ripensati, ampliamento e valorizzazione delle collezioni, maggiore attenzione all’accessibilità e alla qualità dell’esperienza - scrive la direzione dei musei -.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

