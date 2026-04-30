Nuovo parcheggio con ricarica per autoelettriche in Brianza

È stato inaugurato un nuovo parcheggio in Brianza, aperto tutto il giorno e la notte, con sistemi di ricarica per veicoli elettrici e ibride plug-in. La struttura permette di parcheggiare e ricaricare contemporaneamente più auto, offrendo un servizio continuo ai fruitori. La presenza di punti di ricarica è stata confermata dalle autorità locali, che hanno comunicato l'apertura ufficiale del parcheggio.

Un nuovo parcheggio accessibile 24 ore su 24 con ricarica in contemporanea di auto full electric e ibride plug-in. È quello appena inaugurato presso la sede di Galbusera Tre Marie Bistrot Caffetteria Store in via Guglielmo Marconi 20, a ridosso del casello autostradale Agrate Brianza sulla A4. Si.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: L'auto elettrica che si ricarica da casa, in via Napoli il parcheggio "green" ma in divieto Il maxi parcheggio (gratuito) nella zona storica della BrianzaDopo tanta attesa è stata inaugurato oggi, 24 febbraio, il nuovo parcheggio gratuito da 94 posti auto nell'area ex Sporting Edilnord a Brugherio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Colonnine di ricarica e Requisiti minimi: i nuovi obblighi in vigore dal 3 giugno; Aeroporto del Salento, via libera al nuovo parcheggio: previsti 600 posti auto; Aeroporto di Brindisi, ok ZES per nuovo parcheggio da 600 posti auto all’Aeroporto del Salento; Trento, da giugno il nuovo parcheggio San Lorenzo. Ma a maggio chiude via Pilati. Montegrotto, tre nuove colonnine per auto elettriche in via ScaviIl Comune ha sottoscritto un protocollo d'intesa con Plenitude On The Road per l’installazione di tre nuove stazioni, di tipo Quick da 22 kW ciascuna, che offriranno sei nuovi punti di ricarica e si a ... padovaoggi.it Stadio di Saltocchio, inaugurato il nuovo parcheggioTaglio del nastro alla presenza dell'assessore regionale Filippo Boni. Il sindaco Pardini: Qui c'era una discarica abusiva. Il parcheggio rappresenta un'importante opera di riqualificazione di tutta ... noitv.it Prosegue il cantiere per il nuovo parcheggio in via del Cafaggiolo a Capezzano Pianore. Praticamente completata l'opera di pulizia e spianamento dell'area da 3000mq interessata dall'intervento: adesso i lavori si stanno concentrano sulla realizzazione dell - facebook.com facebook