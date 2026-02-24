Il maxi parcheggio gratuito nella zona storica della Brianza

Il nuovo parcheggio gratuito con 94 posti è stato aperto oggi a Brugherio, nel quartiere ex Sporting Edilnord. La decisione di realizzarlo deriva dalla crescente richiesta di spazi per i residenti e i visitatori. La struttura si trova vicino alle principali vie di accesso e mira a ridurre il traffico nel centro storico. L’inaugurazione ha attirato molti cittadini che cercavano un’area comoda per lasciare l’auto. Ora, il parcheggio si prepara a essere utilizzato quotidianamente.

Dopo tanta attesa è stata inaugurato oggi, 24 febbraio, il nuovo parcheggio gratuito da 94 posti auto nell'area ex Sporting Edilnord a Brugherio. Il sogno imprenditoriale di Silvio Berlusconi da giovane che ospitava piscina e club house dell'Edilnord, era diventato ormai una zona abbandonata e degradata. Motivo per cui l'amministrazione comunale si era mossa per portare a nuova vita la zona trovando un finanziamento di mezzo milione di euro da parte della regione Lombardia che aveva messo come condizioni che l'opera avesse interesse pubblico. E in una zona da sempre carente di parcheggi, calzava a pennello.